Gençlerin kuş kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, gençler arasında kuş nedeniyle tartışma çıktı.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada sırasında 18 yaşındaki Mehmet Şerif Şahin kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

AĞIR YARALANAN GENÇ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 18 yaşındaki genci ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Şahin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ZANLI YA DA ZANLILARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kuş nedeniyle işlenen şok cinayetin ardından kaçarak izini kaybettirmeye çalışan katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi.

