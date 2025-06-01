Gençlik kampında facia: 2 öğrenci hayatını kaybetti, 1'i ağır yaralı

Görevli ve çevredekilerin de yardımıyla denizden baygın halde çıkarılarak ambulansla Silifke Devlet Hastanesine sevk edilen öğrencilerden 17 yaşındaki M.E.A. ile 16 yaşındaki C.E.K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Özel bir hastaneye sevk edilen 17 yaşındaki A.B. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.



Gencin durumunun ağır olduğu, tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.