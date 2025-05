Gençlik Marşı ne zaman, nasıl yazıldı? Gençlik Marşı'nın sözleri ve hikayesi

19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Atatürk ve silah arkadaşlarının, Havza'ya giderken aracın bozulması üzerine yollarına yürüyerek devam ettiği sırada söylediği Gençlik Marşı, her 19 Mayıs'ta alanlarda yankılanıyor.



19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'yi örgütlemek üzere Samsun'a gelen Mustafa Kemal, kentte 6 gün kaldıktan sonra Havza'ya gitmek üzere silah arkadaşlarıyla yola çıktı.



Eski Ankara yolu (Kurtuluş Yolu) üzerinden Havza'ya giderken ilçeye 13 kilometre kala aracın bozulması üzerine Atatürk ve silah arkadaşları, yollarına yürüyerek devam etti.



Atatürk ve silah arkadaşları, gece konaklayacakları Karageçmiş köyüne doğru giderken, İsveçli şair Gustav Fröding'in yazdığı, "Dağ başını duman almış/ Gümüş dere durmaz akar/ Güneş ufuktan şimdi doğar/ Yürüyelim arkadaşlar/ Sesimizi yer gök su dinlesin/ Sert adımlarla her yer inlesin/ Bu gök, deniz nerede var/ Nerede bu dağlar taşlar/ Bu ağaçlar güzel kuşlar/ Yürüyelim arkadaşlar/ Sesimizi yer gök su dinlesin/ Sert adımlarla her yer inlesin" marşını söyledi.



Karageçmiş köyü yolunda ilk kez Atatürk ve silah arkadaşları tarafından seslendirilen marş, 20 Haziran 1938'de "Gençlik ve Spor Bayramı Marşı (Gençlik Marşı)" olarak kabul edildi.



GENÇLİK MARŞI



Dağ başını duman almış

Gümüş dere durmaz akar.

Güneş ufuktan şimdi doğar,

Yürüyelim arkadaşlar.



Sesimizi yer,gök,su dinlesin.

Sert adımlarla her yer inlesin.

Sesimizi yer,gök,su dinlesin.

Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin.

Bu gök,deniz nerede var?



Nerede bu dağlar taşlar?

Bu ağaçlar ,güzel kuşlar,

Yürüyelim arkadaşlar.



Sesimizi yer, gök ,su dinlesin.

Sert adımlarla her yer inlesin.

Sesimizi yer, gök, su dinlesin.

Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin