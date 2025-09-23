Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak Bak duyurdu: Avrupa Spor Haftası başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Avrupa Spor Haftası’nın başladığını duyurdu. 23-30 Eylül tarihleri arasında kutlanacak etkinlikler kapsamında, Türkiye ’nin 81 ilinde salonlar, parklar ve tüm spor alanları milyonlarca vatandaşı sporun enerjisiyle buluşturacak.

Bakan Bak paylaşımında, "81 ilde binlerce tesis, milyonlarca adım, tek bir ruh: #BeActive! Salonda, parkta ve tüm spor alanlarında sizleri sporun enerjisiyle buluşmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Hafta boyunca çeşitli branşlarda spor aktiviteleri düzenlenecek; çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan vatandaşın katılımına açık etkinliklerle sağlıklı yaşam ve hareketli toplum hedefi öne çıkarılacak.