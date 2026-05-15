Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin 610 personel alımı yapacak: 2026 Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin 610 personel alımı ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık bünyesine personel alımı yapılacağını açıkladı.

Bakan Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2 bin 610 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Gençlik Haftası’nı müjdelerle selamladıklarını belirten Bakan Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ülke genelindeki teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı sürecimiz başlamıştır. Gençlik ve spor çalışmalarımıza katkı sunmak isteyen adaylarımızı başvuru sürecine bekliyoruz." dedi.

Bakanlığın farklı kadro ve görev alanlarına yönelik personel alımı çalışmalarının da devam ettiğini bildiren Bak, "Yeni duyurularımızı çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

BAŞVURALAR NE ZAMAN?

Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınarak 150 lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi, bin ön lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi, ortaöğretim (lise ve dengi) okullardan mezun 783 destek personeli (temizlik), 114 elektrik tesisatçısı, 121 sıhhi tesisatçı, 204 iklimlendirme personeli, 180 havuz suyu operatörü, 58 marangoz olmak üzere toplam 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 18 - 24 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.