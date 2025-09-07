Gençlik ve Spor Bakanlığı, 450 personel alacak
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 450 sözleşmeli yurt yönetim personelinin istihdam edileceğini, başvuru sürecinin 8 Eylül'de başlayacağını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 450 yurt yönetim personeli alınacağını duyurdu.
Bakan Osman Aşkın Bak NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:"Yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı başvuru süreci başlıyor.
Başvurular, 8-12 Eylül tarihleri arasında Kariyer Kapısı'ndan gerçekleştirilecek. Hayırlı, uğurlu olsun."
- Etiketler :
- Haberler -
- Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
- Gençlik Ve Spor Bakanlığı
- Kyk Yurt