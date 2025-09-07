Gençlik ve Spor Bakanlığı, 450 personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 450 yurt yönetim personeli alınacağını duyurdu.

Bakan Osman Aşkın Bak NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:"Yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı başvuru süreci başlıyor.



Başvurular, 8-12 Eylül tarihleri arasında Kariyer Kapısı'ndan gerçekleştirilecek. Hayırlı, uğurlu olsun."