Gençlik ve Spor Bakanlığı, 450 personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 450 sözleşmeli yurt yönetim personelinin istihdam edileceğini, başvuru sürecinin 8 Eylül'de başlayacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 450 yurt yönetim personeli alınacağını duyurdu.

Bakan Osman Aşkın Bak NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:"Yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı başvuru süreci başlıyor.

Başvurular, 8-12 Eylül tarihleri arasında Kariyer Kapısı'ndan gerçekleştirilecek. Hayırlı, uğurlu olsun."

