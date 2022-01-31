Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulan 652 yurt yönetim personeli başvuruları başladı. Adaylar işlemlerini https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecekler. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) , sözlü sınav ile 334'ü kadın, 318'i erkek olmak üzere toplam 652 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı gerçekleştirecek.Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını bugünden itibaren (31 Ocak 2022) 04 Şubat 2022 (17.00) tarihine kadar yapabilecekler.GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?GSB personel alımı başvuruları, 31 Ocak 2022 (10.00) – 04 Şubat 2022 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak.GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ