Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 11 bin 455 personel alacak: Branş dağılımı açıklandı (Başvurular ne zaman başlayacak?)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını bildirdi. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda gerçekleştirecek. Peki, GSB personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak, hangi branşlarda alım yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 11 bin 455 personel alacak: Branş dağılımı açıklandı (Başvurular ne zaman başlayacak?)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sözleşmeli personel alımının ayrıntılarını duyurdu. Bakan Bak, sosyal medya hesabından, bakanlık merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 bin 295 büro personeli, 400 de psikolog alınacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 11 bin 455 personel alacak: Branş dağılımı açıklandı (Başvurular ne zaman başlayacak?) - 1

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvurular büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için 28 Ağustos-1 Eylül, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) için 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde yapılabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 11 bin 455 personel alacak: Branş dağılımı açıklandı (Başvurular ne zaman başlayacak?) - 2

GSB BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını alımların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.

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