Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ertuğrul Covid-19'dan hayatını kaybetti

İstanbul Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde yeni tip corona virüs ile mücadelede aktif görev alan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Uğur Ertuğrul, bir süre önce yakalandığı korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti.

Yeni tip corona virüs ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarından Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı 60 yaşındaki Opr. Dr. Uğur Ertuğrul geçtiğimiz mart ayında corona virüse yakalandı.

Semptomlarında artış olduğu öğrenilen Ertuğrul, bir süre sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı. Yaklaşık bir aydır burada tedavi gören Ertuğrul'a plazma ve kök hücre tedavisi de uygulandı. Ertuğrul, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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