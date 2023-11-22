Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi nedir, hangi durumlarda ilan edilir?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, heyelan ve selden etkilenen Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinin bugün itibarıyla "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı. Peki, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" nedir, hangi durumlarda ilan edilir?

Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi nedir, hangi durumlarda ilan edilir?

"Genel Hayata Etkili Bölgesi", 7269 sayılı Afetler Kanunun 1. maddesinde tanımlanmıştır. Yönetmeliğe göre, yaşanmış veya yaşanması olası afetlerin ilgili yerin genel hayatına etkili olup olmadığının belirlenmesi için bazı kriterlerin sağlanması gerekmektedir.

Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi nedir, hangi durumlarda ilan edilir? - 1

HANGİ DURUMLARDA İLAN EDİLİR?

, toprak kayması, çığ, sel, yangın, kaya düşmesi, su baskını gibi büyük hasara neden olacak şekilde afetin meydana gelmesi durumunda o bölge "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ediliyor.

Olası afetlerin genel hayata etkili olup olmadığının tespitinde dikkate alınan diğer kriterler ise şöyle:

Afet sebebiyle ölü veya ağır yaralıların bulunması,

Tarım ürünlerinden en az üçte birinin zarar görmüş olması,

Büyük ve küçükbaş hayvanın telef olması,

O yerde kışların çok şiddetli ve inşaat mevsiminin kısa süreli olması,

O yerdeki kamu tesislerinin (Yol, su, elektrik, kanalizasyon v.s.) kullanılamayacak veya çalışamayacak derecede hasar görmüş olması,

Ulaşım imkanlarının çok sınırlı olması.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...