Genelkurmay 2. Başkanlığına atanan Selçuk Bayraktaroğlu kimdir?

ntv.com.tr 25.08.2021 - 09:41 | Son Güncelleme : 25.08.2021 - 09:53
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına' ilişkin atama kararı yayımlandı.
Yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 141 general ve amiralin görev yerleri değişti.
Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 85 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 26 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 30 generalin ataması yapıldı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki atama kararlarına göre, YAŞ'ta orgeneralliğe terfi eden Genelkurmay Personel Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, vekaleten yürüttüğü Genelkurmay 2. Başkanlığı görevine asaleten atandı.
SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR?
Selçuk Bayraktaroğlu, 9 Mart 1961 tarihinde Artvin'de doğdu.
Bayraktaroğlu 2013'te tuğgenerallikten tümgeneralliğe, 2016'da korgeneralliğe terfi etti.
Bayraktaroğlu, 10 Ocak 2020 tarihinde vekâleten Genelkurmay II. Başkanı oldu. Metin Gürak'ın 2. Ordu komutanı olması üzerine asaleten atandı.
Selçuk Bayraktaroğlu, 2021'de orgeneral rütbesine terfi etti.