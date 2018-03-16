Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Şehitler Günü dolayısıyla Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki törende, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, PKK/KCK/PYD/YPG ve DAEŞ başta olmak üzere tüm teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin zulmünden kurtarmak için 20 Ocak'ta Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığını hatırlattı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın büyük bir başarıyla devam ettiğini vurgulayan Orgeneral Akar, "Harekat alanında en modern harp silah, araç ve gereçleriyle mühimmatı uluslararası hukuka uygun olarak, gecikme pahasına, diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle masum insanlara ve çevreye zarar vermeden etkin bir şekilde kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri, aziz milletimizin desteği, güveni ve duasıyla inşallah en kısa sürede hedefine ulaşacaktır" diye konuştu.

Akar, 103 yıl önce Çanakkale'de destanlaşan ve ardından İstiklal Savaşı'nda kahramanlığı tüm dünyaya bir kez daha gösteren Mehmetçik'e milletin varını yoğunu vererek sahip çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"Aziz milletimiz Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar ordu millet anlayışının en güzel örneklerini sergilemekte ve milletimizin gözbebeği kahraman ordumuzun daima yanında olduğunu göstermektedir. Aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz için kurulmuş olan Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı ve Mehmetçik Vakfı ile milli harp sanayimizin geliştirilmesi ve ordumuzun savaş gücünün artırılması için kurulmuş olan Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı başta olmak üzere kadirşinas milletimizin birlik ve kurumlarımıza verdiği maddi ve manevi destek bunun en güzel örneklerini teşkil etmektedir. Şanlı tarihimize, milli örf ve adetlerimize yaraşır şekilde duygu yüklü mektup, mesaj, bağış ve hediyelerle kahraman Mehmetçiğimizin maneviyatının, moral ve motivasyonunun en üst seviyelere çıkmasına katkı sağlayan saygıdeğer kişilere, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına ve aziz milletimizle Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kıymetli ailelerine şahsım ve silah arkadaşlarım adına ordumuza verdikleri bu destek ve duydukları güvenden dolayı bir kez daha sonsuz saygı ve şükranlarımı sunarım."

''EN SON TERÖRİST DE YOK EDİLİNCEYE KADAR..."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir" sözlerini anımsatan Orgeneral Akar, şöyle konuştu:

"Sizler kahraman Türk ordusunun çelikleşmiş iradesi ve sarsılmaz gücünün kaynağı olarak ülkemiz ve milletimize yönelecek her türlü tehdite karşı daima göreve hazır oldunuz. Binlerce yıllık şanlı tarihimizin emsalsiz timsali al bayrağımızın özgürce dalgalanması için iman dolu göğüsünüzü daima siper ettiniz. Bu uğurda yüksek ahlaki değerleriniz, karakterinizle 'Önce vatan' diyerek omuz omuza çarpıştığınız silah arkadaşlarınızın şehadetini gördünüz ve acılarını yüreğinize gömdünüz. Çok şükür ki bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da asla bırakmayacağız. Bu uğurda şehitlerimize layık olmak için asil milletimizin de desteğiyle Türk Silahlı Kuvvetleri jandarma, polis ve güvenlik korucularıyla birlikte yurt içinde ve sınır ötesinde en son terörist de yok edilinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadeleye devam edecektir."

"HESABI MUTLAKA SORULACAKTIR"

Şehitlerin hayatlarını vatan için feda ederek rütbelerin en yücesine eriştiğini dile getiren Orgeneral Akar, gösterilen cesaret, kahramanlık ve fedakarlıkların asla unutulmayacağını söyledi. Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri'ne şiirinden, "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? 'Gömelim gel seni tarihe' desem, sığmazsın" mısralarını anımsatan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, şunları kaydetti:

"Siz şehitlerimiz vatan sevgimizin, birlik ve beraberliğimizin milli bilincimizi oluşturan temel değerlerin ve şanlı geçmişimizle aramızdaki güçlü bağın en önemli abideleri olarak daima minnet ve şükranla hatırlanacaksınız. Geçmişte olduğu gibi bugün de vatanın bütünlüğüne, Türk miletinin egemenlik ve bağımsızlığına yönelecek her türlü tehdit gücünü asil Türk milletinin sevgi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fedakar evlatları tarafından yok edilecek, şehitlerimizin ana, baba, eş ve özellikle evlatlarının gözyaşlarının hesabı da mutlaka sorulacaktır."

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ENGELLERİNİ KAZMA-KÜREK VE ELLERİYLE AŞIYORLAR