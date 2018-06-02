Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hakkari Yüksekova'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile Hakkari Yüksekova'da bulunan birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.



Bu kapsamda, bölgedeki birlik komutanlarıyla bir araya gelerek devam eden faaliyetler hakkında direktiflerini veren Orgeneral Akar, daha sonra kuvvet komutanlarıyla bölgede görev yapan Mehmetçik, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.



Orgeneral Akar, denetlemeleri sırasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) anayasayla belirlenen çerçevede ve yasalar doğrultusunda kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirme azim ve gayreti içinde, milletinin emrinde ve daima görevinin başında bulunduğunu belirtti.



Asil milletin sevgi ve güveninden aldığı güçle TSK'nın, ülkenin ve milletin birliği, bütünlüğü ve güvenliğiyle egemenliği ve bağımsızlığı için kendisine verilecek her türlü görevi canı pahasına yerine getirme azim ve kararlılığında olduğunu ifade eden Akar, TSK tarafından gece gündüz, yaz kış demeden aralıksız yürütülen terörle mücadele harekatının, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam ettirileceğini vurguladı.



Orgeneral Akar, hendek operasyonları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlar sonucunda, ülkeye tehdit ve tehlike teşkil eden teröristlerin etkisiz hale getirildiğini ve getirilmeye devam edileceğini bildirdi.



TSK'nın 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarından temizlendikçe daha da güçlendiğini belirten Akar, bunun en güzel kanıtının da darbe girişimi sonrasında icra edilen terörle mücadele harekatı ve gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları sonucunda elde edilen üstün başarılar olduğuna dikkati çekti.



Şehit ve gazilerin tek bir damla kanının dahi yerde bırakılmadığını, sevdiklerinin gözyaşlarının da hesabının mutlaka sorulduğunu vurgulayan Akar, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla görev yapan TSK personelini, operasyonlarda gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı tebrik etti, başarılarının devamını diledi.



Orgeneral Akar, bu vesileyle icra edilen harekat ve faaliyetler kapsamında elde edilen başarılarda en büyük pay sahibi olan şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilere acil şifalar, şehit ve gazilerin ailelerine sabır temennisinde bulundu.