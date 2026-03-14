Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Fransız mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Fransız mevkidaşı Fabien Mandon ile görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki genelkurmay başkanı ikili ilişkiler ile bölgesel konuları ele aldı.

Bayraktaroğlu, dün de İtalya Genelkurmay Başkanı Luciano Portolano ile bölgesel konuların ele alındığı bir görüşme gerçekleştirmişti.