Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Fransız mevkidaşı ile görüştü
14.03.2026 13:11
Resmi Kurum
NTV - Haber Merkezi
Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Fransız mevkidaşı Fabien Mandon ile görüştü.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki genelkurmay başkanı ikili ilişkiler ile bölgesel konuları ele aldı.
Bayraktaroğlu, dün de İtalya Genelkurmay Başkanı Luciano Portolano ile bölgesel konuların ele alındığı bir görüşme gerçekleştirmişti.