Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, mevkidaşlarıyla görüştü
23.01.2026 19:47
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında, mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarda bulundu.
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton, İspanya Genelkurmay Başkanı Oramiral Teodoro Lopez Calderon, Gürcistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Giorgi Matiashvili, Japonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hioraki Uchikura ve İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Görüşmeşlerde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.