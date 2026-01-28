Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Ali Nureddin El-Nas'an ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara-Şam hattında önemli bir görüşme yapıldı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Ali Nureddin El-Nas ile telefonda görüştü.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Bayraktaroğlu ile El-Nas'an gündemdeki son gelişmeleri ele aldı.
CENTCOM KOMUTANI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Bayraktaroğlu dün de önemli bir görüşme yapmıştı.
Orgeneral Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper ile görüşmüş, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınmıştı.
ANKARA YAKIN TAKİPTE
Suriye'de ocak ayında yaşanan son gelişmeler Ankara tarafından yakından takip ediliyor.
Ankara'da, "Suriye'de SDG parantezinin kapandığı" yorumu yapılıyor.