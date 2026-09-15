Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suudi mevkidaşıyla telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Bayraktaroğlu ile Orgeneral Al-Ruwaili'nin, görüşmede, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıkları belirtildi.

BAKAN FİDAN DA SUUDİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Al Sani ve Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmelerinde, bölgede yaşanan son saldırılar değerlendirildi ve devam eden müzakere süreçleri ele alındı.

Fidan’ın Bin Ferhan’la yaptığı görüşme, Suudi mevkidaşıyla birkaç gün içindeki ikinci telefon teması oldu. İki bakan, önceki görüşmelerinde de bölgedeki gelişmeler ile Suudi Arabistan’ı hedef alan saldırıları ele almıştı.