Genelkurmay Başkanı görev süresine düzenleme

Genelkurmay Başkanlarının görev süresinin yaş haddine kadar birer yıllık sürelerle uzatılmasına imkan veren kararname yayımlandı.

Haberler - NTV Haber 04.08.2022 - 15:11 | Son Güncelleme : 04.08.2022 - 15:12

Genelkurmay Başkanı görev süresine düzenleme

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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı

Yüksek Askeri Şura toplantısı sürerken, Resmi Gazete'de önemli bir kararname yayımlandı. Genelkurmay Başkanlarının görev süresi yaş haddine kadar uzatılabilecek.

Kısa süre önce yürürlüğe giren yasal düzenleme ile Genelkurmay Başkanlarının emeklilikte yaş haddi, 67’den 72’ye çıkarılmıştı.

Bugün Resmi Gazete'nin mükerrerinde yayımlanan kararname ile Genelkurmay Başkanlığı görev süresinin birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatabilmesine imkan tanındı.

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