Genelkurmay Başkanı görev süresine düzenleme

Yüksek Askeri Şura toplantısı sürerken, Resmi Gazete'de önemli bir kararname yayımlandı. Genelkurmay Başkanlarının görev süresi yaş haddine kadar uzatılabilecek.



Kısa süre önce yürürlüğe giren yasal düzenleme ile Genelkurmay Başkanlarının emeklilikte yaş haddi, 67’den 72’ye çıkarılmıştı.

Bugün Resmi Gazete'nin mükerrerinde yayımlanan kararname ile Genelkurmay Başkanlığı görev süresinin birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatabilmesine imkan tanındı.