Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'tan Suriye'ye ziyaret

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Suriye'yi ziyaret etti.

Gürak burada Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra ve mevkidaşı Tümgeneral Ali Nureddin el-Nasan ile bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Gürak'in ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptığı kaydedildi.