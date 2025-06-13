Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'tan Suriye'ye ziyaret

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Suriye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Gürak burada ikili ve heyetler arası temaslarda bulundu.

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'tan Suriye'ye ziyaret

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, 'yi ziyaret etti.

Gürak burada Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra ve mevkidaşı Tümgeneral Ali Nureddin el-Nasan ile bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Gürak'in ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptığı kaydedildi.

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