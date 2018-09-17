Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar binbaşı Okan Kurt ve astsubay Veysal Tokmak, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.
Savunmaların ardından Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, mahkemenin ara karara gideceğini söyledi.
Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan heyet, sanıklar Kurt ve Tokmak'ı adli kontrol şartıyla tahliye etti.
Cumhuriyet savcısı, 9 Mayıs'ta açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında, söz konusu sanıklar için "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti.
Genelkurmay çatı davasında iki tahliye
Anadolu AjansıTürkiye
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı davada 2 sanık tahliye edildi.
Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar binbaşı Okan Kurt ve astsubay Veysal Tokmak, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.