Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.
Güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur."
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