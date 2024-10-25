Gerçek Adli Tıp’ta ortaya çıktı! Doktor, hemşire, polis ve jandarmanın da içinde olduğu şebekeye operasyon

Hatay’da alkollü yakalanan sürücüler yerine kan verip, testin negatif çıkmasını sağlayan şebekeye yönelik operasyon yapıldı.



İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkolmetre testinde alkollü olduğu tespit edilip, ceza uygulanan sürücüler yerine İskenderun Devlet Hastanesi’nde kan vererek negatif sonuç çıkmasını sağlayan şüphelilere yönelik nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik soruşturması başlattı.



İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında doktor, hemşire, avukat, emniyet ve jandarma mensuplarının da bulunduğu 20 şüpheli, 23 Ekim günü gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerinde arama yapılırken, 20 kişi işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



VALİLİK: ADLİ TIP RAPORLARIYLA TESPİT EDİLDİ



Hatay Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Alkollü yakalanan araç sürücülerinin mahkemeye itiraz amaçlı olarak hastaneye verdikleri etanol kan örneklerinin farklı kişiler tarafından verildiği Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporlarda tespit edilmiştir.” denildi.