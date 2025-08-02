Gercüş'te nesli tükenmekte olan porsuk görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğayı Koruma Birliğince kırmızı listeye alınan porsuk Gercüş'te su içerken görüldü. Hava sıcaklarının etkisi ile su arayışına giren yaban hayvanları su bulunan alanları aramaya başladı.



Gökçe köyü yakınlarında tarlasını sulayan vatandaş su içmeye çalışan porsuğu görüntüledi. Su ihtiyacını gideren nesli tükenmekte olan porsuk daha sonra gözden kaybolarak kayıplara karıştı. Cep telefonuyla bu anları kayıt altına alan çiftçi, "Böyle bir hayvanı ilk kez görüyorum bizim köyde. İlk önce ne olduğunu bilmiyordum köpeğimizin havlaması üzerine onu gördüm ve biraz bitkindi sanki. Su içtikten sonra kayıplara karıştı " dedi