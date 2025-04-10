Gerekçeli karar açıklandı: Ekip otosuyla evine bıraktı, cinsel saldırıda bulundu

Kararda, sanığın cinsel saldırı niteliğindeki eylemlerinin karakolda bulundukları sırada başlayıp evine bırakılması anında devam ettiği, eylemler arasında fiili kesintiyi kabul etmeyi gerektirecek bir zaman aralığı olmadığının altı çizildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ifade işleminin ardından Büşra Karademir'i evine bırakıp, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen polis memuru Süleyman Ay'a, "Cinsel saldırı" ve "Konut dokunulmazlığı ihlal" suçlarından verilen indirimsiz 10,5 yıl hapis cezası ve onu tabancayla vuran Karademir'e verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı.

MEŞRU SAVUNMANIN ŞARTLARI GELİŞTİ

Mahkeme heyeti, evinde cinsel saldırıya maruz kalan Karademir'in, kurtulup dışarı çıkamayacağını anlayıp, tabancasını aldığı polis memuru Ay'a bir el ateş ederek yaralamasının maruz kaldığı, cinsel saldırı karşısında saldırı ile orantılı olduğunun altını çizdi.

Kararda, Büşra Karademir'in eylemine yönelik meşru savunmanın saldırı ve savunmaya ilişkin şartlarının birlikte mevcut olduğu belirtildi. Bu haliyle meşru savunmanın bütün şartları ile gerçekleştiği anlaşıldığı için Karademir'in "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan beraatine karar verildiğinin altı çizildi.

MONTTA KURŞUN DELİĞİ AYRINTISI

Kararda Ay'ın, Büşra'nın kendisine ait tabancayı alarak aniden ateş ettiğini iddia etmiş olsa da bu savunmaya itibar edilmediği belirtildi.

Ay'ın evin içinde her ne kadar montunu çıkarmadığını savunsa da montta kurşun deliği olmamasının bu ifadenin aksini gösterdiği belirtildi.

Tüm bu deliller ışığında Süleyman Ay'ın savunmaları inandırıcı bulunmadığı tanık beyanı ve maddi delillerle doğrulanan sanık Büşra Karademir'in beyanlarının üstün tutulduğu kararda yer aldı.

DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

Öte yandan sanık Ay'ın avukatı Emrullah Aksakal'ın karara itiraz ettiği ve dosyanın istinafa taşındığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'İn Karabağlar ilçesinde 31 Ocak 2024 tarihinde lk eşinden 4 çocuğu olan, 2'nci kez evlendiği Cenk Karademir ile aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ve boşanma davası 2 Şubat'ta görülecek Büşra Karademir, iddiaya göre, eşinin evine gelmesi üzerine 'KADES' uygulamasına basıp yardım istedi.

Eve gelen polis ekipleri, Büşra Karademir'i alıp Karabağlar Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürdü.

İfadesinin ardından ekip otosuyla evine götürülen Kardemir’ iddiaya göre polis memuru Süleyman Ay, cinsel saldırıda bulundu. Kardemir de tabancayla Ay’ı vurdu.

Soruşturma kapsamında Büşra Karademir, ifadesinde, yaşananları anlattı.

Karademir'in iddiasına göre, emniyette polis memuru Süleyman Ay, "Buraya böyle güzel kadınlar gelmiyor" diyerek şeker verdi, ardından yanağına dokundu.

İfade işlemi bittikten sonra Karademir, ekip otosuna bindi. Karademir, Süleyman Ay ile aracı kullanan diğer polis Ş.M. tarafından evine götürüldü.

Araçtan inen Ay, "Kapıyı kontrol edeyim" diyerek Karademir'in evine girdi. İddiaya göre; polis memuru Ay, tabancası ve ceketini çıkararak evdeki aynanın önüne bırakıp Karademir'i köşeye sıkıştırıp cinsel saldırıda bulundu.

Karademir, Ay'ı engellemeye çalışıp, eline geçirdiği aynanın üzerindeki tabancayı ateşledi. Polis memuru Ay, karnından yaralandı. Balkona çıkan Karademir de “Polis bana saldırdı. İmdat. Polisi vurdum” diye bağırarak yardım istedi.

Polis memuru Ay, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavi sonrası taburcu edildi.

Olay sonrası Büşra Karademir, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polis memuru Ay, açığa alındı. Büşra Karademir ise daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KARAR ÇIKMIŞTI

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede; Süleyman Ay'ın "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan bir yıldan üç yıla, "Cebir tehdit hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan üç yıldan 10,5 yıla" Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, "Zincirleme cinsel taciz" suçundan altı aydan üç yıla, "Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan iki yıldan beş yıla kadar olmak üzere 14 yıldan 36,5 yıla kadar hapsi istendi.

Büşra Karademir hakkında ise "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dokuz yıldan 15 yıla, "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan bir yıldan üç yıla kadar olmak üzere toplam 10 yıldan 18 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Ay, kendisine iftira atıldığını söyledi. Geçen şubat ayında görülen davada karar çıktı.

Sanık Ay, "Cinsel saldırı" suçundan altı yıl hapis cezasına çarptırılırken, kamu görevlisi olması nedeniyle cezası dokuz yıla çıkarıldı.

"Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da 1,5 yıl hapis cezası verilen Süleyman Ay, indirimsiz olarak toplam 10,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Heyet, Büşra Karademir'in üzerine atılı suçları ise kendisine yönelik saldırıdan kurtulma amacıyla işlediğine hükmedip beraatine karar vermişti.