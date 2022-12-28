Gerekçeli karar nedir? Mahkemede gerekçeli karar verilmesi ne demek?

Gerekçeli karar, mahkemenin, yargılama sonunda vermiş olduğu hükmü hangi hukuki nedenlere dayanarak tesis ettiğini detaylıca açıkladığı, maddi vakalar ile sonuç arasında mantıksal bir bağ kurduğu karara denir.



Bir mahkeme kararının gerekçesiz olması hukuki açıdan düşünülümez. Zira kurulan hükmün gerekçeli olması en başta anayasal bir zorunluluktur.

Anayasanın 141/3 hükmü “Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır.” denmek suretiyle ifade edilmiştir.



GEREKÇELİ KARAR METNİNDE BULUNMASI GEREKENLER



- Tarafların iddia ve savunmalarının özeti



- Tarafların anlaştıkları hususlar ile anlaşamadıkları hususlar



- Çekişmeli olan vakıalar ile ilgili toplanan deliller



- Toplanan delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi



- Sabit vakıalar ve bu vakıalardan çıkarılan sonuç



- Hukuki sebepler