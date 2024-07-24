Geri dönüşüm deposunda yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir açık hava geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.

Geri dönüşüm deposunda yangın

İlçenin Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu Caddesi’ndeki bir geri dönüşüm deposunda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

Deponun açık hava kısmındaki malzemelerin arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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