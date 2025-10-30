Geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

Samsun'un Bafra ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevler tesisteki diğer bölümlere sıçradı ve büyüdü. Olay yerine 13 itfaiye aracı, 4 TOMA, 8 vidanjör ve 50 personel sevk edildi. Ayrıca çok sayıda AFAD ve jandarma ekibi de görevlendirildi.

Ekiplerin levlere müdahalesi devam ediyor. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.