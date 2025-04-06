Geri dönüşüm fabrikasında yangın

Hatay'da geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren mücadelesiyle söndürüldü.

Geri dönüşüm fabrikasında yangın

, Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yaşandı.

Fabrikanın depo kısmından alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar oluştu.

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