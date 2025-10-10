Geri dönüşüm fabrikasında yangın: 4 saatte söndürüldü

Ankara Elmadağ'daki Hasanoğlan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği alevler, yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.