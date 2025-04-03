Geri dönüşüm tesisinde önce patlama sonra yangın çıktı! 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Alaaddinbey Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi.

Patlama sonrasında bir anda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen iki kişi de hastaneye kaldırıldı.