Geri dönüşüm tesisinde yangın
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın ormana sıçrarken ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Akyazı ilçesi D-140 kara yolu üzerinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinin çöplük alanında, öğle saatlerinde yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, tesisin yanındaki ormana sıçradı.
EKİPLER ALEVLERE MÜDAHALE EDİYOR
İhbarla bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ormandaki alevler kontrol altına alınırken, çöplük alandaki yangına müdahale sürüyor.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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