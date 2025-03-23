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Geri dönüşüm tesisinde yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Geri dönüşüm tesisinde yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesi Metal Sanayi Sitesi 23. Sokak üzerinde, hurda bulunan tesisinde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

Geri dönüşüm malzemelerinden çıkan dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucunda iş yerinde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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