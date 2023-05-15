Geri dönüşüm tesisinde yangın

Antalya’da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplerken kimsenin yaralanmadığı ortaya çıktı.

Geri dönüşüm tesisinde yangın

Antalya'nın Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın meydana geldi.

Tesiste bulunan plastik ürünlerin yandığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında geri dönüşüm tesisi yakınında bulunan bir serada yandı.

Geri dönüşüm tesisinde yangın - 1

Kimsenin yaralanmadığı olayda tesiste büyük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangının çıkışına yönelik itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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