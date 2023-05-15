Antalya'nın Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın meydana geldi.

Tesiste bulunan plastik ürünlerin yandığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.



İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında geri dönüşüm tesisi yakınında bulunan bir serada yandı.

