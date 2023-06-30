Geri dönüşüm tesisindeki yangın Marmaray seferlerini durdurdu

İstanbul Tuzla'da geri dönüşüm depolama alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yayla Mahallesi Piri Reis Caddesi'ndeki geri dönüşüm depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Bu arada, hattın yangın çıkan alana yakınlığı nedeniyle önlem amaçlı durdurulan Marmaray seferleri, yangının söndürülmesinin ardından normale döndü.