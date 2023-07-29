Geri manevra yapan hafriyat kamyonu baba ve 2 çocuğunu ezdi

Kaza, Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 868 sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, C.A. idaresindeki hafriyat kamyonu, geri manevra yaptığı esnada yol kenarında bulunan motosiklete çarparak ezdi. Motosiklette bulunan baba ve 2 çocuğu da kamyonun altında kaldı.

BABANIN DURUMU AĞIR

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşlar, 2 çocuğu ve babalarını hafriyat kamyonunun altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. 2 çocuğun durumunun hafif, babanın ise durumun ağır olduğu öğrenildi.