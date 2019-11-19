Geri manevra yapan kamyonet çocuğu ezdi (Adana'da feci olay)

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde evlerinin yakınında oynayan Erol Bartan (6), komşusu Uğur Ş'nin (44) geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı.



Durumu ağır olan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Tedavi altına alınan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen çocuğun yakınları aldıkları acı haber sonrası ağıt yakıp gözyaşı döktü.



Hayatını kaybeden çocuğun annesi ile babasının 3 yıl önce ayrıldığı, annenin başkasıyla evlendiği, kendisiyle birlikte 3 kardeşine babasının baktığı öğrenildi.



Araç sürücüsü Uğur Ş, kaza sonrası Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu.

