Geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadının acı sonu

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi 1. Nazlı Caddesi'nde bir müşterisine mobilya getiren Müjdat Ç.’nin (33) geri manevra yaptığı kamyonet Necibe Şahin'e çarptı.

Şahin’i altına alan kamyonetin sürücü Müjdat Ç., çevredekilerin uyarısı üzerine durdu. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Aracın altında sıkışan Şahin, forkliftle kamyonet kaldırılarak çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Necibe Şahin, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.



Gözaltına alınan Müjdat Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.