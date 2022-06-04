Geri manevra yapan minibüsün altında kalan Meryem yaşamını yitirdi

Haberler - DHA 04.06.2022 - 06:57
Adıyaman'da küçük kız geri geri giden minibüsün altında kaldı.
Kaza, akşam saatlerinde Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan Meryem Genco'ya, geri manevra yapan Abuzer Y. yönetimindeki minibüs çarptı.
Ağır yaralanan talihsiz çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil Servis'te tedaviye alınan küçük Meryem Genco, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Talihsiz çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, minibüs sürücüsü Abuzer Y. ise gözaltına alındı.