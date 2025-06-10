Geri manevra yapan su tankeri devrildi

Beykoz'da caddede geri manevra yapan Ö.S. idaresindeki su tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki hafif ticari araca ve park halindeki bir kamyona çarptıktan sonra devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri girdi. Tanker içerisinde sıkışan sürücü Ö.S., itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapandı.

Devrilen tankeri yoldan kaldırma çalışmaları devam ediyor.