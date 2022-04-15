Geri manevra yaparken 5 yaşındaki çocuğa çarptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, geri manevra yapan kamyonetin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.



S.K. idaresindeki İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait kamyonet, Fatih Mahallesi'nde park etmek için geri manevra yaptığı sırada 5 yaşındaki Yusuf Yılmaz'a çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, Yusuf Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Olay sonrası mahalle sakinlerince dövülen şoför S.K. gözaltına alınırken, çevik kuvvet ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.