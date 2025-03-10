Geri vites yerine ileri vites yapınca önce kadına sonra duvara çarptı
İstanbul Fatih'te bir sürücü geri vites yerine ileri vitese basınca bir kadını ezdi. Kadına çarpan sürücü, daha sonra da duvara çarptı.
Kaza, Fatih Kadırga'da meydana geldi.
Sürücü otomobilini hareket ettirmek isterken ileri yerine geri vites kullandı. Hızla geri giden araç, o sırada yoldan geçen bir kadına çarptıktan sonra duvara vurdu.
Çarpmanın etkisiyle kadın bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
ürücünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.
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