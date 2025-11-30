Geri viteste unutulan araç dehşet saçıyordu

Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, sokak üzerinde bulunan köprüden geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su arığına düştü.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü otomobilini bulunduğu yerden çıkarmak için bir çekici çağırdı. Verilen adrese gelen çekici yol kenarında bulunan aracı yüklemek için gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra araç sürücüsü direksiyona geçti.

GERİ VİTESTE UNUTULMUŞ

Çelik halat yardımıyla otomobil çekiciye yüklenmeye başladığı sırada çalışır vaziyetteki otomobili geri viteste unutan sürücü, birden gaza bastı.

Hızla çekicinin rampasına çıkan otomobil açık konumdaki rampadan yan tarafta bulunan bahçeye uçtu. Olay sırasında çekici sürücüsü ile araç içerisinde bulunan kadın sürücü yaralandı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine verilen adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.