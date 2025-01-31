Germencik’te 10 ruhsatsız silah ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah kullanımına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Germencik ilçesinde M.S. ve K.E. isimli şüpheli şahısların işyerlerine baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tam otomatik tüfek, bir adet tabanca, bir adet muşta, 200 adet av tüfeği fişeği, 70 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.