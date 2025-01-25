Germencik'te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçuna yönelik gerçekleştirilen çalışma kapsamında operasyon için düğmeye basıldı.



Kuşadası-Germencik Karayolu Ortaklar mevkiinde sürücülüğünü İ.T.'nin yaptığı ve içerisinde A.Ç. ve O.B.O. şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu.



Şüpheli şahıslar ve araçta yapılan aramalarda; 103 gram metanfetamin, bir adet uyuşturucu kullanma aparatı, bir adet anahtar şeklinde terazi, 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Öte yandan araç sürücüsüne trafik jandarması tarafından ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL ve uyuşturucu maddenin etkisi halinde araç kullanmaktan 47 bin 842 TL olmak üzere toplam 66 bin 520 TL idari yaptırım cezası uygulandı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.