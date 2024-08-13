Germencik'te ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Germencik ilçesinin Moralı Mahallesinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ulaşımın zor olduğu bölgeye iş makineleri de sevk edildi. Rüzgarın etkisi ile geniş alana yayılan alevlere ekipler hızla müdahale etti. Bahçesi olan vatandaşlar yangın bölgesine toplandı.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İncir ve zeytin ağaçlarının zarar gördüğü alanda ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.