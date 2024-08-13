Germencik'te ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın’ın Germencik ilçesinde zirai alanda yangın çıktı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Germencik'te ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Germencik ilçesinin Moralı Mahallesinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ulaşımın zor olduğu bölgeye iş makineleri de sevk edildi. Rüzgarın etkisi ile geniş alana yayılan alevlere ekipler hızla müdahale etti. Bahçesi olan vatandaşlar yangın bölgesine toplandı.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İncir ve zeytin ağaçlarının zarar gördüğü alanda ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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