GESTAŞ'tan olumsuz hava şartları nedeniyle sefer iptalleri

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Narlı-Marmara hattındaki 11.30 ve 17.30 seferleri kötü hava şartları nedeniyle iptal edildi.



Marmara RoRo şirketi ise, 1 Aralık 2024 tarihinde Marmara Denizi’ndeki tüm seferlerini iptal ettiğini bildirdi.



Yolcuların, iptal edilen seferler için alternatif ulaşım yöntemleri hakkında bilgi alması tavsiye ediliyor.