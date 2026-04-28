GETAT hizmetine erişim kolaylaştı. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Yönetmeliği yayımlandı

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ünitesi ve uygulama merkezi açma koşulları kolaylaştırıldı. Söz konusu hizmetleri sağlayacak sağlık kuruluşlarının kapsamı genişletildi.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, aile hekimlerinin yanı sıra sağlık hizmet birimleri ve evde sağlık hizmet birimlerinde de GETAT uygulama üniteleri açılabilecek.

Daha önce diş hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile polikliniklerde uygulanan GETAT hizmetleri, diş hekimliği muayenehanelerinde de sunulabilecek.

Diş hekimleri sadece diş hekimliği mesleğinin icrası kapsamında sertifikalı oldukları akupunktur, apiterapi, fitoterapi, hipnoz, sülük, homeopati, kupa, mezoterapi, proloterapi, ozon ve müzik terapi gibi GETAT uygulamalarını yapabilecek.

GETAT hizmeti sağlayan sağlık kuruluşlarında daha önce belirli odalarda verilen hizmetler artık tedavi hizmeti verilen tüm odalar ve yataklı servislerde de sunulabilecek.

Yönetmelikle, vücudun kendi kendine iyileştirme kapasitesine odaklanan manuel terapi yöntemlerinden osteopati, kayropraksi ve refleksoloji uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla da düzenleme yapıldı.

Buna göre, osteopati ve kayropraksi uygulamaları Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilerek GETAT eğitim merkezlerinden sertifika alan hekimler ve fizyoterapistler tarafından uygulanabilecek.

Refleksoloji uygulamaları ise sertifikalı sağlık çalışanları tarafından yapılabilecek, yaşlı bakım teknikeri ve evde bakım teknikeri ise uygulamaya yardımcı olabilecek.