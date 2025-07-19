Geyve Belediye Başkanı Yıldız Bilecik'te kaza geçirdi

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Selçik köyü mülki sınırları içerisinde bulunan D-650 karayolu üzerinde saat 17.54'te Refik Y. (39) idaresindeki kamyonet, aynı yöne giden Mehmet Talha Bağcıoğlu (30) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Bağcıoğlu ile aynı araçta bulunan Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız (43), Mustafa Ünal (51) ve Samet Aral (28) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmadığı belirlenen Selçuk Yıldız ve Mustafa Ünal, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet Talha Bağcıoğlu ve Samet Aral'ın ise Osmaneli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-650 karayolu trafiğe kapanırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

