Geyve'de korkutan yangın: 2 çocuğu itfaiye kurtardı

Sakarya'nı Geyve ilçesinde bir evde çıkan ve yakınındaki iki eve daha sıçrayan yangında mahsur kalan 2 çocuğu itfaiye kurtardı. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Geyve'de korkutan yangın: 2 çocuğu itfaiye kurtardı

Camikebir Mahallesi Paşa Sokak'ta yabancı uyrukluların ikamet ettiği K.B.'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Büyüyen yangın, biri tarihi olmak üzere iki eve sıçradı.

Yangında 2 çocuk mahsur kalırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, 2 çocuğu mahsur kaldığı yerden kurtarırken, yangını söndürmek için seferber oldu. ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

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