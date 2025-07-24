Geyve'de orman yangını: Belediye meclis üyesine paylaşım gözaltısı
Sakarya'nın Geyve ilçesindeki orman yangınına ilişkin paylaşıom yapan bir belediye meclis üyesi gözaltına alındı. H.G. isimli meclis üyesine halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması yöneltildi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan belediye meclis üyesi gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Geyve Cumhuriyet Başsavcılığınca, Geyve Belediyesi Meclis Üyesi H.G'nin sosyal medya hesabından orman yangınlarıyla ilgili paylaşımı üzerine soruşturma başlatıldı.
H.G, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.
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